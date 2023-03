Acate, Cristina Cicero assessore designato della giunta Fidone

Gianfranco Fidone, candidato sindaco di Acate, ha annunciato un altro nome per la sua giunta: si tratta della Dott.ssa Cristina Cicero, candidata per il consiglio comunale, e appartenente al gruppo di ReAttiva Acate.

Fidone, che nel fine settimana terrà due appuntamenti importanti, ha dichiarato: “Stiamo allestendo una lista con candidati di grande valore e una giunta fatta di competenze ed entusiasmo per far voltare pagina ad Acate. Ringrazio Cristina Cicero e tutto il gruppo di ReAttiva per il loro entusiasmo e per l’apporto al progetto “Acate, punto a capo”. Il prossimo sabato inaugureremo il nostro comitato elettorale e domenica, 26 marzo, alle ore 20 saremo in piazza per il primo comizio. Sarà l’occasione per tracciare i punti fondamentali del progetto di cambiamento che offriamo alla città”.

“Ringrazio ReAttiva Acate e Gianfranco Fidone – ha concluso Cristina Cicero – per la fiducia. Sono convinta che il nostro progetto politico sia l’unico in grado di affrontare la grave crisi di Acate, una comunità che deve tornare a vivere. Non servono più le stesse vecchie ricette ma occorre aprirci al futuro puntando sul territorio, sul sociale, sulla tutela ambientale e sulla valorizzazione di una classe dirigente nuova e piena di entusiasmo e voglia di fare”

