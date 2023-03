Pallamano, troppo forte la Genea per KeyJey Ragusa

Nella quarta di giornata di andata della fase a orologio del campionato nazionale di Serie A2 di pallamano maschile, tutto facile per la capolista Genea Lanzara che ha continuato la propria imperiosa marcia anche sul campo di Ragusa. I padroni di casa della KeyJey hanno cercato di opporsi allo strapotere avversario. Ma, sin dalle prime battute, è sembrato evidente che non ci sarebbe stata gara. Basti pensare che nella prima frazione gli atleti allenati da Adam Klimek hanno messo a segno appena cinque reti, contro le sedici degli ospiti. Nella ripresa, ragusani molto più arrembanti ma consapevoli di non potersi mai avvicinare nel punteggio ai forti avversari. E’ finita 18-39 una partita che non si poteva sperare certo di vincere. Ma è servita comunque come una sorta di allenamento in vista degli altri impegni ancora da sostenere, con l’auspicio di riuscire a vincere la prima gara della stagione, obiettivo che non è stato ancora concretizzato dai giovani talenti di Klimek che continuano a giocare con la consapevolezza di dovere puntare a una crescita quanto più sostenibile delle loro capacità tecnico e atletiche. Una crescita che, ovviamente, potrà servire anche in chiave futura visto che gli obiettivi della società sono quelli di ripartire con il pieno utilizzo dei giovani talenti che sono maturati nel corso di questi ultimi mesi.

