Fisascat Cisl Ragusa. Chiusura pasquale per “Le Masserie “

“Abbiamo appreso con piacere che la direzione del centro commerciale “Le Masserie” di Ragusa ha optato per la chiusura nelle giornate della Pasqua e del Lunedì dell’Angelo oltre che del Primo maggio, Festa dei lavoratori”. Lo dice il segretario territoriale della Fisascat Cisl Ragusa, Salvatore Scannavino, dopo il confronto di questa mattina con il direttore dello stesso centro commerciale sul calendario delle aperture festive. “Per quanto riguarda il resto – chiarisce ancora Scannavino – ci sarà un aggiornamento nelle settimane a seguire in quanto si stanno portando avanti delle ulteriori valutazioni per ciò che concerne le festività natalizie. La Fisascat Cisl ha proposto un protocollo d’intesa contenente sempre più linee guida per il rispetto del Ccnl e quindi del lavoro festivo e domenicale che, in buona parte, risulta già essere regolamentato dal contratto collettivo. Questo ci porta ad affermare che la problematica da risolvere riguarda non soltanto le chiusure festive ma anche e soprattutto tutto quello che concerne i rapporti di lavoro e il rispetto degli stessi. Ringraziamo la direzione de Le Masserie per avere avviato questo dialogo perché riteniamo che soltanto così si potrà arrivare a definire soluzioni valide”.

Salva