Pozzallo. A conclusione ultimo intervento di relamping cittadino

Sono in corso di ultimazione a Pozzallo i lavori del quarto intervento di riqualificazione ed efficientamento energetico della pubblica illuminazione nelle zone comprese tra le vie Sigona-De Gasperi-Sturzo-Einaudi-Kennedy-Gramsci.

Inoltre si è provveduto a installare nuovi corpi illuminanti in alcuni tratti carenti.

Nei precedenti interventi sono stati interessate la quasi totalità di tutte le arterie extraurbane e periferiche, oltre al quartiere di San Paolo.

Sono in corso altri progetti che riguardano il centro cittadino che saranno certamente finanziati dal Ministero dell’Interno per un importo complessivo di 180.000 €.

Il relamping, afferma il Sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna, rappresenta uno degli interventi chiave quando si parla di efficienza energetica, consiste nella sostituzione di corpi illuminanti tradizionali con moderne lampade a LED, così da ottenere una diminuzione dei consumi energetici, dei costi di esercizio e di manutenzione, oltre ad una durata più elevata delle lampade rispetto alle tipologie tradizionali.

E’ stata migliorata la qualità della luce per consentire ottime condizioni di visibilità e sicurezza.

Salva