Concerto della pianista ucraina Anna Kravtchenko a Modica per celebrare l’8 marzo

Concerto di Anna Kravtchenko, musicista di fama internazionale, pianista straordinaria e raffinata che proviene da un Paese martoriato da una guerra ingiusta e violenta, l’Ucraina, per celebrare la Festa Internazionale della Donna, l’8 marzo, presso Palazzo della Cultura a Modica con inizio alle ore 18.00. Ad organizzarlo il Rotary Club di Modica, in collaborazione con l’Associazione Mozart Italia e Inner Wheel Monti Iblei. Una pianista che, con il suo suono radioso e le sue interpretazioni poetiche, secondo il New York Times, è in grado di condurre il pubblico alla commozione; la sua musica, secondo il Daily Telegraph, riscalda il cuore ed emoziona i sensi.

“Perché l’oblio che scaturisce dal fluire del tempo – dichiara il presidente del Rotary Club di Modica, dott. Roberto Falla – non copra con il suo velo le sofferenze delle donne ucraine, madri, mogli, ed anche combattenti per la propria terra, perché i suoni da ascoltare non siano più quelli delle sirene, dei sibili dei missili e delle bombe. Un’iniziativa che il Rotary Club di Modica è orgogliosa di organizzare nella sua opera incessante a sostegno della valorizzazione dell’arte, delle donne e della pace, accendendo i riflettori su due tematiche a noi care: la valorizzazione della donna, pietra angolare della nostra società celebrata ogni otto marzo, e la condanna dell’aggressione russa all’Ucraina, tema a cui abbiamo dato visibilità con iniziative a sostegno del popolo ucraino.”.

“Le socie dell’Inner Wheel Monti Iblei – dichiara la presidente, dott.ssa Marisa Tumino Ficicchia – non potevano non essere partecipi ad un così prestigioso evento per la nostra Comunità iblea, vivendo insieme l’ascolto di Anna Kravtchenko, particolarmente nella giornata che viene dedicata ad una grande artista e una grande donna”.

“Siamo lieti di poter condividere questa serata – afferma la presidente di AMI Modica, dott.ssa Anna Maria Spoto – con due Club Service che da sempre si occupano di progetti di servizio altamente significativi per sottolineare non soltanto il significato di una data che vuole ricordare le conquiste e i diritti delle donne, ma per esprimere i sentimenti di amicizia e di appartenenza, e quello costruttivo della condivisione. E la musica contiene tutti questi valori e li esprime ai massimi livelli”.

Il prestigioso evento è patrocinato dall’ Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana. Ticket di ingresso fissato in € 15,00 e € 5,00 per gli under 25. L’iniziativa non ha scopo alcuno di lucro ed il netto ricavato sarà devoluto a cause e progetti individuati dai Sodalizi organizzatori,

Anna Kravtchenko si impone nel panorama del pianismo internazionale dopo aver vinto nel 1992, a soli 16 anni, il primo premio all’unanimità al prestigioso Concorso Internazionale “Ferruccio Busoni”. Nel corso della sua carriera ha suonato per le maggiori istituzioni musicali europee come la Philarmonie di Berlino, la Goldener Saal del Musikverein di Vienna, il Concertgebouw di Amsterdam, la Tonhalle di Zurigo, la Sala Verdi di Milano, la Herkulesaal di Monaco di Baviera, solo per citarne alcune. Ha suonato con importanti orchestre italiane e straniere ed è attiva anche nella musica da camera; si è esibita al fianco di Enrico Dindo, Pavel Berman, Sergey Krylov, Georg Hoertnagel, Stefan Milenkovich, Ole Edvard Antonsen. Nel 2006 ha registrato un album per la DECCA Records, con un programma interamente dedicato a Chopin, nello stesso anno ha vinto negli Usa l’International Web Concert Hall Competition. Il suo album per la DECCA dedicato a Liszt è stato recensito con cinque stelle ed ha ricevuto l’assegnazione del titolo “Cd del mese” sulle principali riviste italiane (Amadeus, Classic Voice, Suonare News e Musica). Dopo essere stata docente per ben 15 anni presso l’Accademia Pianistica di Imola, dal 2013 è docente di pianoforte presso il Conservatorio della Svizzera Italiana a Lugano. Ha studiato all’Accademia di Imola dove è stata ammessa “ad honorem”.

