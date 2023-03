Weekend ricco di impegni per la Kudos Modica

Durante lo scorso weekend gli atleti e istruttori Kudos Modica sono stati impegnati in Gare Femminili a Ragusa, Gare Maschili a Catania e Corsi di formazione.

Le prime a scendere in campo gara e a presentarsi nella categoria più alta del livello Silver, ovvero il livello “Eccellenza”, nella giornata di sabato, sono le Junior Cerruto Francesca, Fidone Ersilia, Fidone Ester, Marangio Julia e Pitino Mavì, (Agosta Martina a casa per influenza), allenate dal tecnico Federale Angelo Floridia.

Le ragazze hanno effettuato un percorso netto agli attrezzi, presentando: avvitamenti a corpo libero, tsukahara al volteggio, nessuna caduta a trave, e un buon esercizio alle parallele asimmetriche, facendo notare una buona confidenza ed esperienza con gli attrezzi.La performace,molto apprezzata dai giudici,raggiunge il gradino più alto del podio.

Seconda rotazione per le compagne d’allenamento Cappello Sofia, Firera Gloria, Giannone Martina, Giannone Nicoletta, Maggio Sofia e Viola Adriana, allenate dal tecnico Regionale Cristina Rivarolo, che si presentano nella categoria Serie D LC3, Junior, anch’esse mostrano grande disinvoltura nello svolgimento degli esercizi agli attrezzi, e conquistano il Secondo posto, a soli 0,30 centesimi dal Primo posto.

Nella giornata di domenica, grandi soddisfazioni arrivano dal campo gara maschile, dove si è svolta la prima prova del campionato Individuale Silver Gam presso il palazzetto della Jonica Gym a Catania.

il primo a scendere in campo è Marangio Manuel, allenato dal Tecnico Federale Angelo Floridia, presentato nel livello Eccellenza, ha gareggiato nella specialità Corpo Libero e Volteggio presentando numerosi elementi tra cui “salti tesi” al corpo libero e il salto “Tsukahara” al volteggio, conquistando la medaglia d’oro nei 2 attrezzi.

Grande debutto per l’allievo Cardinale Giosuè, allenato dal tecnico Regionale Sabina Vindigni, che nel livello LA, con grande sicurezza e determinazione esegue un’impeccabile esercizio a corpo libero, volteggio e minitrampolino, conquistando così il primo posto.

In contemporanea a Ragusa, si è svolta la seconda prova del campionato Silver La3/La/Lb3/Lb. Nel livello La3 è scesa in campo la “prima squadra” composta da Azzarelli Maya, Giannì Marta, Giannì Miriam e Iacono Anna, allenate dal tecnico Regionale Sabina Vindigni, che conquistano il 5°posto della classifica, seguite dalle compagne della “seconda squadra” formata da Cappello Viola, Candiano Carol, Iacono Alice e Modica Natalia, che, allenate dai tecnici societari Emanuela Terranova e Eugenia Cannata e Laura Di Giacomo, si piazzano al 9°posto, infine 10° posto per la “terza squadra” con Abbondo Cristina, Galfo Ludovica e Ruta Francesca, quest’ultima infortunatasi qualche giorno prima non ha potuto partecipare al campionato.

Le ultime a gareggiare sono le allieve Cappello Viola, Celestre Ginevra, Liuzzo Carola e Stracquadanio Serena, allenate dal tecnico Cristina Rivarolo, che hanno partecipato nel livello LB3 aggiudicandosi il 5° posto in classifica.

“Prima esperienza per molti di questi giovani ginnasti, e al di là dei risultati di prestigio e non – dice il presidente della Kudos Elisabetta Puglisi – tanta è stata l’emozione nel vedere i nostri giovanissimi atleti scendere in gara e passare dal ‘nido’ protetto della nostra palestra all’agguerrito mondo dell’agonismo. Ma questa è anche la nostra missione: far crescere giovani donne e uomini mentalmente e fisicamente, perchè no, pronti anche per affrontare la vita e la competizione di tutti i giorni”.

Giornata di formazione per il Tecnico Federale Angelo Floridia, leader della Kudos, che si è visto impegnato in un master nazionale, con Diego Pecar , ” I SALTI YURCHENKO”.

Salva