Scherma Modica. Scalora campione europeo cadetti a squadre fioretto maschile

Ai Campionati Europei Cadetti e Giovani in corso a Tallinn (Estonia) superlativa prestazione della squadra under17 di fioretto maschile capitanata dal portacolori della Conad Scherma Modica Fernando Scalora, che assieme al bresciano De Cristofaro, al torinese Poggio e al trevigiano Pasin, si aggiudicano il titolo europeo. I cadetti azzurri entrano in gara a partire dal tabellone degli ottavi di finale (con una formazione che vedrà per tutta la gara il nostro Scalora nel delicato ruolo di ultimo frazionista), dove superavano agevolmente la compagine greca per 45/24. Ai quarti di finale affrontavano la squadra ucraina, che nella prima parte dell’incontro sorprende e mette in difficoltà i nostri, passando in vantaggio fino al 16/20. Esattamente nell’assalto centrale sale in pedana Fernando, che con un perentorio 9/1 rifilato all’ucraino Korzhovoy riporta in vantaggio la squadra azzurra sul 25/21 e dà la carica anche ai compagni di squadra, che da quel momento prendono solo 4 stoccate e l’incontro termina con un netto 45/25. In semifinale toccava affrontare l’ostico team israeliano, con un incontro inizialmente in sostanziale equilibrio, fino al 6º match che vedeva gli israeliani avanti per 23/25. Come nel precedente incontro, fondamentale assalto di Scalora, che regolando Traitel Crystal per 7/2 riportava avanti l’Italia sul 30/27 e dava una scossa alla squadra, che manteneva e incrementava il vantaggio fino al 45/39 conclusivo. Nella finale per il titolo, contro l’accreditata Gran Bretagna, grande prestazione degli azzurrini, e altro importantissimo match di Scalora, che nel secondo assalto vinto 9/2 su Archer ribalta l’iniziale vantaggio inglese, e come nei precedenti match sembra dare lo slancio ai compagni di squadra, che da quel momento incrementano il vantaggio fino ad un +12, per poi gestire e vincere per 45/36. Pochi giorni prima nella prova individuale Scalora aveva sfiorato il podio, concludendo al 7º posto individuale fermato per il podio dall’israeliano Lemberger. Rammarico per una medaglia individuale solo sfiorata, ma un risultato che comunque ha permesso a Scalora di ricevere dalle mani del maestro Giorgio Scarso Presidente della Confederazione Europea lo speciale premio come nº1 del ranking Europeo Cadetti fioretto maschile della stagione 2022/2023.

