Polizia Locale, Modica. Lavori abusivi in fabbricati rurali. Sequestro e due denunce

La polizia locale di Modica ha sequestrato fabbricati rurali in Contrada Fosso Tantillo che erano stati sottoposti a lavori non autorizzati.

In particolare i lavori abusivi accertati dal Nucleo Operativo di Polizia Edilizia hanno riguardato la realizzazione di un corpo di fabbrica, la ristrutturazione e l’ampliamento della tettoia esistente (ex mangiatoia) e di un annesso rurale esistente (deposito), entrambi di antica costruzione. Inoltre erano state intraprese opere di ristrutturazione, sopraelevazione e modifica del contiguo fabbricato rurale (anch’esso di antica costruzione), ubicato nell’area limitrofa.

Considerato che le opere mancavano delle previste autorizzazioni, Il Nope ha proceduto al sequestro preventivo di Polizia Giudiziaria.

Deferite all’autorità giudiziaria due donne, rispettivamente di 78 e 65 anni, rispettivamente madre e figlia, per violazione del Testo Unico di Edilizia

Salva