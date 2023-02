Pallamano. KeyJey Ragusa a Mascalucia a caccia della 1^ vittoria

Impegno in trasferta, il primo della fase a orologio, domenica a Mascalucia per la KeyJey Ragusa nel campionato nazionale di Serie A2 di pallamano maschile, girone C. Il sette allenato da Adam Klimek se la vedrà con la penultima della classe, il Darwin Technologies, con l’obiettivo di recuperare un pizzico di smalto in più rispetto alla sconfitta casalinga subita sabato scorso contro l’Haenna, anche nel tentativo, finalmente, di centrare il primo successo stagionale. I ragusani si sono allenati con la massima determinazione e ora, domenica, alle 17,30, proveranno a gettare il cuore oltre l’ostacolo e a giocarsi le proprie chances con un avversario che, sulla carta, potrebbe sembrare alla portata. “Non dobbiamo, però, dimenticare – sottolineano dalla KeyJey – che giochiamo fuori casa e che, quindi, ogni passo compiuto potrebbe essere condizionato proprio dal fattore esterno. In fondo, la nostra è una squadra giovane, abbastanza suscettibile agli sbalzi di carattere ambientale. Dovremo, comunque, cercare di maturare anche sotto questo punto di vista. E per tale ragione diciamo che l’incontro di domenica potrà servire a compiere un ulteriore passo in avanti verso quella crescita che sta cercando di dare un senso alla nostra stagione per quanto riguarda i talenti che, ora ma soprattutto in futuro, saremo chiamati a fare esprimere al meglio delle nostre possibilità”.

