Vittoria. Occultava cocaina, denunciato dalla polizia

Ieri a Vittoria, nell’ambito di specifici servizi di controllo del territorio finalizzati a prevenire e reprimere il fenomeno dello spaccio di stupefacenti, gli Agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza hanno deferito in stato di libertà, all’Autorità Giudiziaria competente un giovane del luogo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, una pattuglia del locale Commissariato di P.S. in occasione di un posto di controllo eseguito in una zona di accesso alla città, ha notato una Lancia Y con due soggetti a bordo che, accortisi della presenza della Volante, hanno tentato di darsi alla fuga.

Dopo un breve inseguimento, l’autovettura è stata bloccata dai Poliziotti ed i due occupanti sono stati perquisiti.

Addosso ad uno dei due, tra la biancheria intima, sono stati rinvenuti 17 involucri in cellophane termosaldati contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso lordo di 6,5 grammi, pronti per essere immessi nel mercato dello spaccio.

In considerazione di ciò, l’uomo, un ventiquattrenne con diversi precedenti di polizia, è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria competente per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre lo stupefacente è stato sequestrato.

