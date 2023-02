Società Operaia di Pozzallo. Oggi scade la presidenza Roccasalvo

Per la Società Operaia di Pozzallo si conclude con oggi il periodo di Presidenza di Salvatore Roccasalvo. “Sono stati nove anni intensi – afferma l’interessato – dove abbiamo curato la manutenzione del patrimonio sociale, anche attraverso la realizzazione di due tombe; oltre alla programmazione di tante iniziative culturali ed alla celebrazione di eventi importanti per la vita sociale”.

Non sono mancati i vari momenti di aggregazione e di riconoscimento nella vita del sodalizio come le borse di studio per i figli dei soci che si sono distinti nel percorso formativo; gli incontri in

prossimità delle festività pasquali e natalizie; l’appuntamento annuale con il pranzo sociale occasione di incontro tra i soci, le loro famiglie e gli amici vicini alla vita del sodalizio.

“Un affettuoso ringraziamento va a tutto il Direttivo in tutte le sue componenti per la fattiva collaborazione in questi anni della mia Presidenza, ed infine il mio affettuoso ringraziamento va a tutti i soci per la fiducia accordatami in questi anni e per la collaborazione”.

