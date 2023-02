Ospedale Modica. L’Asp in azione per riaprire “Rianimazione”

La Direzione strategica aziendale dell’Asp Ragusa ha già attivato tutte le procedure d’urgenza per la riattivazione del reparto di Rianimazione dell’Ospedale Maggiore “Nino Baglieri” di Modica. La divisione, come riportato in altro articolo, era stata chiusa a causa di serie infiltrazione nel corso delle abbondanti piogge dei giorni scorsi che aveva fatto emergere una situazione grave. L’Asp intende ovviare nel modo migliore alla situazione: da un lato attraverso una proficua interlocuzione con gli enti di competenza, si sta lavorando celermente per l’ottenimento delle autorizzazioni propedeutiche all’effettuazione dei collaudi e al trasferimento del reparto di Rianimazione al piano terra del Presidio Ospedaliero “Maggiore”, che dovrebbe concretizzarsi nel giro di poche settimane, al contempo saranno effettuati degli interventi – da ultimare in tempi rapidi – per la messa in sicurezza del tetto, allo scopo di salvaguardare i locali dagli effetti di eventi atmosferici avversi, rendendoli agibili per altri scopi.

