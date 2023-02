Riassegnate le bandiere blu a spiagge iblee “promosse” nel 2022

Bandiere blu 2023: assegnate alle migliori spiagge italiane. La lista delle migliori spiagge che meritano la tanto agognata bandiera blu è, come ogni anno, stilata dalla FEE, ovvero la Foundation for Environmental Education, organizzazione internazionale non governativa e no-profit con sede in Danimarca. La Fondazione si occupa di selezionare tutte quelle spiagge e zone di mare che si prendono cura dell’ambiente marino e urbano circostante e che si distinguono, rispetto alle altre, per ciò che concerne proprio l’eccellenza ambientale. Per quanto riguarda l’anno 2023, le spiagge italiane premiate sono ben 427, il che fa del Bel Paese una delle migliori mete per le vacanze estive. La Campania è la regione che si aggiudica il più elevato numero di bandiere blu 2023 ma nessuna spiaggia dell’isola d’Ischia fa parte dell’elenco.

Riconfermate tutte le spiagge selezionate nel 2022 nel territorio ibleo, ovvero Marina di Modica, Marina di Ispica, Pozzallo e Marina di Ragusa.

