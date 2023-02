Vittoria. Giovane mamma precipita dal balcone

Una giovane mamma vittoriese che si trovava sola in casa con il suo bambino, per cause da accertare è precipitata nel vuoto dal balcone, al secondo piano, riportando fratture multiple. La donna è stata ricoverata d’urgenza al Cannizzaro di Catania, dove si trova ricoverata in prognosi riservata, ma per fortuna non è in pericolo di vita. Pare che la donna stesse stendendo i panni e si ipotizza quindi che possa essersi trattato di un incidente domestico che sarebbe potuto sfociare in tragedia. Il piccolo, rimasto solo in casa, è stato immediatamente soccorso dagli agenti del commissariato, dopo l’allarme lanciato dai vicini di casa.

