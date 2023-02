Comiso, Carneval art. Flashmob quinte classi della scuola Senia

. “Un’emozione tornare a rivivere i momenti importanti e di socializzazione nelle scuole”. Ad affermarlo è il Sindaco di Comiso Maria Rita Schembari.

“ Una iniziativa molto simpatica quella delle quinte classi della scuola Senia, istituto comprensivo “Pirandello” di Comiso, che ha visto i bambini coinvolti in un progetto che ha preso forma grazie al lavoro delle insegnanti e dei genitori – spiega il sindaco-. Già da alcune settimane infatti, i giovani alunni del Senia lavoravano ad alcuni disegni, 100 per l’esattezza, relativi alle maschere di Carnevale. Il tema lo hanno scelto loro ed era quello dedicato alla famosa “Mercoledì” della famiglia Addams. La dedizione delle insegnanti, ha fatto il resto. I disegni hanno preso forma trasformandosi in maschere realizzate con tutto materiale riciclato e dando vita ad un piccolo teatrino allestito all’interno dell’Istituto. Ma i bambini non si sono fermati solo a questo – ancora Maria Rita Schembari- . Giovedì scorso, si sono esibiti nell’ampio padiglione del Senia, in una bella manifestazione di danza sul tema, appunto, di Mercoledì. Vedere i nostri bambini spensierati festeggiare il carnevale come facevamo noi da piccoli è stato emozionante. Questa generazione ha portato e continua a portare un carico non indifferente, tra pandemia, guerra, crisi energetica e climatica. Trasmettere loro la “leggerezza” attraverso la preparazione di un balletto è stato un puro atto d’amore. Commovente constatare come la partecipazione sia stata massiva, “nessuno escluso” a confermare che l’inclusione nella scuola Senia è un dato di fatto, non solo teoria. Plauso ai docenti, in particolar modo alla maestra Silvana Mazza che ha curato il laboratorio, ai ragazzi del servizio civile di Comiso, Michael Giannì e Mattia La Ferla, che hanno organizzato il flashmob e le coreografie, ai genitori che non si sono risparmiati e alla dirigenza dell’Istituto Comprensivo Pirandello nelle persone della DS, la prof.ssa Veronica Veneziano e della vice, la prof.ssa Maria Giovanna Columbo”.

