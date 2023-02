Riprendono i furti a Modica. Ora si passa agli appartamenti

Dopo farmacie e attività commerciali, è il turno degli appartamenti: di nuovo ladri in azione in centro a Modica. I topi d’appartamento hanno colpito in un palazzo di viale Medaglie d’Oro. I malviventi hanno forzato la porta d’ingresso di un appartamento e si sono portati via poche decine di euro e qualche monile, dopo aver messo tutto a soqquadro. La scoperta del furto è stata fatta dai proprietari al loro rientro. E’ probabile che gli inquilini dell’appartamento preso di mira fossero tenuti sotto controllo già da qualche tempo dai malintenzionati, che hanno dunque atteso il momento buono per agire indisturbati. E’ stata presentata denuncia di furto a carico di ignoti.

Salva