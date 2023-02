Due premi Manovella d’oro al Veteran car club ibleo di Ragusa

Ancora prestigiosi riconoscimenti per il Veteran car club ibleo. Domani, sabato 11 febbraio, a Torino, presso Le Officine grandi riparazioni, attribuito dall’Asi, il Vcci ritirerà il prestigioso premio Manovella d’oro, riconoscimento attribuito dal consiglio federale su proposta della commissione manifestazioni di competenza. In particolare, il Veteran riceverà il premio sia per l’edizione 2022 dell’Autogiro della provincia di Ragusa quanto per l’edizione 2022 di Motostoriche nel barocco ibleo. Tutto ciò anche in base alle relazioni del delegato manifestazioni Asi che ha messo in evidenza le peculiarità degli eventi in questione. Grande soddisfazione, ovviamente, da parte dei vertici del Veteran car club ibleo che avranno modo così di fare arrivare a 10 i Manovella d’oro finora conquistati, oltre a cinque premi speciali.

Salva