L’Avimecc Volley Modica volta pagina e prepara trasferta di Roma

Archiviata la sconfitta del “PalaRizza” contro Lecce che ha frenato la rincorsa in classifica, l’Avimecc Volley Modica torna in palestra per prepararsi al meglio per la trasferta capitolina che nell’anticipo di sabato vedrà Quagliozzi e compagni di scena al “PalaSport” di Guidonia contro i romani della SMI.

Trasferta che nasconde delle insidie contro un sestetto che reduce dalla sconfitta di Palmi cercherà riscatto proprio contro la formazione di coach D’Amico che, dall’altra parte della rete vuole riprendere il cammino che si è interrotto con Lecce al “PalaRizza” nel turno precedente.

La SMI Roma è in difficoltà in classifica e cercherà una “scintilla” per dare una svolta alla sua stagione che la vede impelagata nella lotta per evitare la retrocessione diretta, ma è chiaro che se i biancoazzurri modicani vogliono continuare il loro percorso di crescita devono cercare di riprendere il cammino e tornare a lottare con la giusta determinazione, credendo sempre nelle loro potenzialità e cercando di non commettere gli errori costati la battuta d’arresto casalinga nel turno precedente.

Coach D’Amico in settimana preparerà la sfida ai capitolini sapendo che si tratta di una partita cruciale per le ambizioni della squadra che dovrà essere più incisiva in attacco e dovrà commettere meno errori nei fondamentali per provare a recuperare i punti persi domenica scorsa in casa e puntare a migliorare la classifica di questo campionato di serie A3 molto equilibrato, dove nessun risultato può essere dato per scontato.

