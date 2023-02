Visita dell’Arcivescovado di Montereale all’iniziativa “Sanità solidale”

Prosegue con grande successo l’iniziativa della sanità solidale promossa dalla San Lazzaro Onlus – braccio operativo del Gran Baliato di Sicilia dell’Ordine di San Lazzaro di Gerusalemme – in collaborazione con la Karol strutture sanitarie, l’Asp di Palermo e la Caritas, che prevede visite gratuite per le persone indigenti di Palermo, che hanno difficoltà ad accedere alle cure.

Il 28 gennaio 2023 Mons. Gualtiero Isacchi, arcivescovo di Monreale, diocesi alla quale fanno capo sia l’Ordine di San Lazzaro che la San Lazzaro Onlus, ha visitato l’iniziativa ed incontrato gli operatori ed i pazienti, questi ultimi appartenenti a diverse etnie e religiosi, i quali si sottopongono agli accertamenti sanitarie ed alle relative cure.

L’iniziativa prevede una visita gratuita l’ultimo sabato di ogni mese presso la clinica Cosentino di Corso dei Mille a Palermo nelle seguenti branche specialistiche: chirurgia, ginecologia, cardiologia, dermatologia, radiologia a cui si aggiungono per quest’anno anche pediatria, medicina interna e ortopedia, oltre agli esami di laboratorio. I pazienti vengono selezionati dalla Caritas in base alle segnalazioni che arrivano dalle varie comunità e associazioni.

“Esprimo il mio plauso per questa nobile iniziativa – ha detto l’arcivescovo Isacchi – che mette insieme professionisti, imprenditori e volontari a sostegno degli invisibili, ovvero verso coloro che non hanno la possibilità di accedere al sistema sanitario. È un progetto che dà speranza in un momento in cui la logica dello scarto sembra prevalere e aiuta a diffondere un messaggio di recupero della dignità della persona e dell’accoglienza verso gli ultimi”.

Il Presidente della Karol, l’avv. Zummo, membro dell’Ordine di San Lazzaro, ha rinnovato la disponibilità e l’impegno a sostegno del progetto che viene incontro alle esigenze di chi oggi non si può permettere le cure sanitarie e che purtroppo sono in tanti, offrendo le strutture sanitarie della Karol ed il personale per continuare a fare anche prevenzione, perché tra i pazienti sono state diagnosticate, attraverso i check up, anche malattie oncologiche che, se non fossero state rilevate in tempo, avrebbero certamente portato alla morte del paziente.

Il Presidente della San Lazzaro Onlus, Dr. Canzone, ha sottolineato come siano state estese le tipologie di prestazioni specialistiche, rispetto a quelle inziali, e che, se nel 2022 sono state effettuate oltre 1.800 visite, per l’anno in corso si pensa di superare sicuramente le duemila, con un incremento del numero di medici che hanno voluto aderire al progetto, mettendo a disposizione la propria professionalità ed il loro tempo.

L’incontro con l’arcivescovo ha visto anche un momento di preghiera comune, ecumenica ed interconfessionale, presso la cappella della clinica, con grande partecipazione dei presenti.