Judo. La scuola Basaki Ragusa protagonista anche a Palermo

Un’altra prestazione interessante per gli allievi della scuola Basaki di Ragusa che, domenica scorsa, hanno partecipato alla prima tappa del Restart Criterium Giovanissimi di judo tenutasi al PalaOreto di Palermo. Guidata dal maestro Salvo Baglieri, ancora una volta la pattuglia ragusana ha ben figurato. In particolare, è arrivato il primo posto di Elena Baglieri nella categoria Fanciulli 32 chilogrammi, quindi il secondo di Giada Antoci sempre nella 32 kg. Alessia Migliorisi si è classificata al terzo posto nella categoria Ragazze 32 chilogrammi. Da sottolineare un altro primo posto, quello conquistato da Matteo Greco nella categoria Fanciulli 26 chilogrammi. Thomas Ribaldo è arrivato secondo nella Fanciulli 23 kg mentre è altresì da registrare il terzo posto di Angelo Tumino nella categoria Ragazzi 36 chilogrammi. “Torniamo a casa – commenta il maestro Salvo Baglieri – con un pizzico di esperienza in più ma soprattutto con la consapevolezza di avere i mezzi a disposizione per potere dire la nostra nel contesto di ogni competizione. E’ accaduto così anche in occasione di questa manifestazione tenutasi a Palermo in cui i piccoli judoka hanno dimostrato sino in fondo le proprie velleità. E, naturalmente, tutto questo ci spinge a fare ancora di più e meglio in vista di un futuro che si annuncia sempre più luminoso per tutti loro. Bravi davvero perché hanno saputo interpretare questi momenti nella maniera migliore”. Per ulteriori informazioni www.basaki.it

Salva