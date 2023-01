Pozzallo. 230 chili di marijuana sul camion. Assolto in appello

Arrestato perché trasportava 230 chili di marijuana è stato assolto in appello nonostante in primo grado fosse stato condannato a tre anni di reclusione. Johann Falzon, 32 anni, maltese, era a Pozzallo all’imbarco dell’aliscafo per Malta quando tra il 28 e 29 gennaio del 2019, nel corso di un controllo effettuato dalla guardia di finanza, nucleo cinofilo di Siracusa, e dalla Agenzia delle Dogane, i cani antidroga, i due pastori tedeschi Aquy e Primo, segnalarono la presenza di sostanze stupefacenti. Dopo la condanna in primo grado a 3 anni, è stato assolto per non avere commesso il fatto.

Si scoprì che a bordo del camion di una società maltese di trasporti, per la quale Falzon lavorava come autista, in un vano c’era la marijuana suddivisa in pacchi sottovuoto e sigillati, caricati, come emerse, con una bolla fasulla di un corriere. Quella droga avrebbe fruttato sul mercato clandestino un ricavo da un milione e mezzo di euro.

