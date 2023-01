Terremoto alle 20.55 a Malta di magnitudo 5,6 a a 9 Km di profondità. la scossa tellurica è stata chiaramente avvertita anche in provincia di Ragusa.

Nell’Isola dei Cavalieri la gente è scesa in strada per la paura.

Avvertita chiaramente a Siracusa, Noto, Augusta, Vittoria, Ragusa, Modica, Gela e persino a Catania.

