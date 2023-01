Pallamano. Tutto facile per la capolista, vince a Ragusa

Non era questa la gara che la KeyJey Ragusa poteva sperare di vincere. Nel testa-coda del campionato nazionale di Serie A2 di pallamano, girone C, match della settima giornata di ritorno, il sette allenato da Adam Klimek è stato costretto a cedere in casa alla capolista Genea Lanzara con il punteggio di 27-50 (10-25 il primo tempo). Partita praticamente senza storia con i locali che hanno cercato, per quanto hanno potuto, di esprimere una parvenza di gioco e di creare qualche difficoltà alla corazzata avversaria. Che ha subito preso il largo e che poi ha trovato molto semplice controllare il team ibleo. In casa del Ragusa da segnalare le 11 reti di Giummarra e le cinque ciascuno di D’Arrigo e Mazzone.

“Non era senz’altro questa – affermano dalla KeyJey Ragusa, squadra che continua ancora ad avere zero punti in classifica, dodicesima sconfitta di fila – la partita che potevamo sperare di vincere. Sapevamo che sarebbe stata tutta in salita come in effetti è accaduto. Abbiamo cercato di contrapporci, in qualche modo, allo strapotere avversario. E i nostri ragazzi hanno dato l’anima finché hanno potuto. Ma, certo, contrastare un gruppo di tal fatta non è semplice per nessuno. Adesso, però, bisogna azzerare tutto e pensare ai prossimi impegni, avendo ben chiaro in mente che il nostro obiettivo resta quello di fare crescere sempre di più questo gruppo che sta dimostrando un attaccamento alla maglia fuori dal comune. Vanno ringraziati per come stanno gestendo questa fase non facile della storia recente della nostra società”.

