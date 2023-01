Ieri sera seduta del Consiglio comunale di Modica

Consiglio comunale ieri sera a Modica in sessione urgente e pubblica con all’ordine del giorno un solo punto, riguardante “l’approvazione diniego stralcio parziale articolo 1, commi 227-229, legge n. 197/2022”. All’inizio della seduta è stata chiesta una breve sospensione da parte del Consigliere Carpentieri per un confronto con la Posizione Organizzativa per avere dei chiarimenti in merito. Al rientro in aula i consiglieri di minoranza si sono allontanati, perché hanno ritenuto che approvare questa delibera significherebbe non consentire a una legge nazionale di poter essere attuata per venire incontro alle esigenze economiche dei cittadini, perché abbattere gli interessi e quindi lasciare solo la sorte capitale per alcuni potrebbe essere un aiuto sostanziale, e quindi non si vede il perché il Comune di Modica debba e possa accettare di negare questa possibilità ai cittadini. A questo punto non essendoci il numero legale, la seduta è stata rinviata di un’ora. Al rientro in aula, presenti diciannove consigliere, hanno chiesto di intervenire i consiglieri di minoranza, attraverso i propri capigruppo, i quali hanno espresso parere contrario all’approvazione dell’atto per le motivazioni che avevano già spiegato durante la seduta prima dell’interruzione. Per la maggioranza a nome di tutti ha espresso il voto favorevole, il Consigliere Belluardo. Si è poi proceduto con la votazione del punto che è stato approvato con tredici voti favorevoli e cinque contrari. A termine della votazione il Presidente ha dichiarato conclusa la seduta.

