Perchè andare in palestra? Tutti i benefici

Iscriversi in palestra, per molte persone, è un’azione che deve avere alla base una grande motivazione e uno sprono non indifferente: molti, infatti, presi dalla timidezza o dall’insicurezza derivanti dal condividere uno spazio ristretto con degli sconosciuti, desistono dallo svolgere attività fisica in palestra, rinunciando ad un vero e proprio toccasana per il benessere dell’organismo.

In questo breve articolo, pertanto, analizziamo alcuni benefici che la palestra apporta con sè, esaminandoli in ordine e in modo esaustivo.

I benefici biologici e umorali della palestra

È risaputo come l’attività fisica arrechi benefici sull’intero organismo, non solo sui muscoli ma anche su quello che è il benessere emotivo dell’individuo.

Infatti, essa è in grado di migliorare la circolazione, di potenziare la memoria, di tonificare i fasci muscolari e le articolazioni, nonché di agevolare le funzioni cardiache e respiratorie stimolando il sistema immunitario. Lo sport rinforza anche le ossa e previene l’insorgenza di patologie articolari o tendinee, come l’osteoporosi, disturbo invalidante e frequente col passare dell’età.

Non solo, l’ambiente della palestra riesce a favorire un certo relax grazie all’entrata in circolo della dopamina, un ormone in grado di far raggiungere all’individuo delle sensazioni di felicità e di soddisfazione derivanti dall’esecuzione corretta di alcuni esercizi pianificati.

Oltre a riattivare il metabolismo e le attività che lo concernono, fare palestra aiuta a perdere i chili in eccesso e a migliorare la lucentezza e la bellezza del tessuto cutaneo, che risulterà tonico ed elastico dopo delle sessioni regolari di allenamento.

Infine, l’attività fisica si ripercuote positivamente sul sonno notturno: il corpo, dopo una bella sessione di allenamento, avrà bisogno di dormire per ripristinare le energie consumate e per ricaricare le batterie per le attività dell’indomani.

Questo permetterà un sonno regolare e continuo, privo di interruzioni e anomalie che ne modificano l’andamento.

Che dire, invece, della sfera sociale ed emotiva? Quali sono alcuni benefici in tal senso derivanti dall’attività fisica svolta in palestra?

I benefici psicologici e sociali della palestra

Porsi un obiettivo e fare di tutto per raggiungerlo è un modo assolutamente efficace e sicuro per accrescere la propria autostima: questo è sostanzialmente l’obiettivo della palestra!

Un ottimo esempio è ad esempio la palestra a Roma Virgin Active che è tra le più apprezzate non solo della Capitale ma di tutta Italia in quanto propone una moltitudine di corsi diversi in base all’obiettivo da raggiungere: si spazia da quelli dinamici come le arti marziali, l’aerobica, lo spinning o lo stesso nuoto, fino a quelli statici, come il pilates, lo yoga o la ginnastica posturale.

L’individuo che sceglie di iscriversi in palestra, pertanto, ha a disposizione una vasta scelta di esercizi e percorsi di allenamento davanti a sé a seconda delle esigenze del proprio corpo.

Nuove opportunità di conoscenze

La palestra è sicuramente un’opportunità di conoscere nuove facce, condividere momenti e consigli di allenamento espandendo la propria cerchia sociale.

Stare in mezzo ad altre persone allontana la pigrizia, la stanchezza o le scuse per non praticare attività fisica: questo rafforza i legami interpersonali per una vita sociale più forte ed eterogenea.

Insomma, iscriversi in palestra possiede un gran quantitativo di vantaggi che dovrebbe spingere ognuno ad almeno pensare di includere tale abitudine nella routine settimanale: farlo significa prendersi cura del proprio corpo, per un benessere fisico duraturo!

