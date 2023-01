Dipasquale (PD): “Approvati emendamenti per il Mercato di Vittoria e l’istituzione del Fondo Famiglie”

“Dopo il rifinanziamento della legge su Ibla per due milioni di euro, in Commissione Bilancio sono stati approvati altri due emendamenti nella Finanziaria regionale dell’onorevole Nello Dipasquale.

Il primo riguarda un contributo straordinario di 600mila euro per il completamento e la manutenzione straordinaria del Centro direzionale del Mercato Ortofrutticolo di Vittoria, a valere sulle risorse del FSC 2014/2020 Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana.

Il secondo serve a istituire un “Fondo Famiglia”, da 5milioni di euro, presso il Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali dell’Assessorato regionale alla Famiglia per sostenere i nuclei numerosi con un contributo annuale fino a mille euro per le famiglie con tre figli, incrementato di 200 euro per ogni figlio oltre il terzo nato nel 2023; 5mila euro di contributo una tantum a favore delle famiglie che hanno uno sfratto esecutivo in corso per la sospensione delle procedure. Possono accedere ai contributi le persone fisiche che hanno un ISEE non superiore a 10mila euro”.

