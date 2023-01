Calcio, Eccellenza. Il Modica fa il suo dovere con la Nebros

MODICA – NEBROS 3 – 0

Modica Calcio: Giuseppe Misseri, Musso (54′ Agodirin), Butera, Ancione (36′Aquino), Vindigni, La Cognata, Mincica (93′ Pellegrino), Salvatore Misseri, Pozzebon (78′ Sangarè), Falco (66′ Lorenzo) Prezzabile. All. Rigoli (in panchina Saro Marangio)

Nebros: Paterniti, Terranova, Cardella (46′ Pintaudi), Gatto, Monaco, Cassaro, Carrello (52′ Ricciardello), Aumengual (77′ st Sammoudi), Traviglia, Camara, Sowe (48′ Maniaci). All. Perdicucci

Reti: 58′ Pozzebon, 79′ Agodirin, 84′ Aquino

Note: espulsi La Cognata al 19’ per fallo da ultimo uomo, Monaco al 48′ per doppia ammonizione

Vince tre a zero il Modica dello squalificato Pino Rigoli contro la Nebros dell’ex Nicola Gatto. I rossoblù sono stati costretti a giocare in inferiorità numerica dal 18′ per l’espulsione di La Cognata per fallo da ultimo uomo. Un’inferiorità pareggiata al 3′ della ripresa quando l’arbitro ha mandato negli spogliatoi Monaco per doppia ammonizione con le squadre ancora inchiodate sullo zero a zero. Ad un primo tempo senza arte ne parte è seguita una ripresa più frizzante da parte dei rossoblù, che già, in avvio, su tiro ravvicinato di Mincica colpisce il palo. Il gol del vantaggio lo realizza Pezzobon al 58′ su prezioso assist dell’appena entrato Agodirin. Il Modica rischia al 71′ quando l’arbitro fischia un giusto calcio di rigore (ma ci stava anche l’espulsione per doppia ammonizione per Mincica che non è arrivata). Sul dischetto è andato Gatto ma il suo tiro si è stampato sulla traversa. Reagiscono i locali che 8′ dopo raddoppiano con Agodirin, bravo a raccogliere un pallone al limite dell’area e a mettere la sfera nell’angolino sinistro. In questa azione bravo è stato l’arbitro che ha lasciato correre, per il vantaggio, l’azione che ha portato al gol, nonostante un fallaccio sui 40 metri ai danni di Misseri da parte di Terranova. Il risultato viene messo in cascina da Aquino, su corner battuto da Mincica. Da quel momento il “Barone” si è spento nel gioco e nelle azioni. Alla fine, è stato un netto 3-0 che permette al Modica di non perdere contatto dalla capolista Igea che ha vinto a Milazzo, di guadagnare due punti sul Siracusa, fermato al ‘De Simone’ sul 2-2 dal Santa Croce, prossima avversaria del Modica sabato al “Kennedy” e di guadagnarne 3 sul Taormina, ribaltato nel finale a Lentini, 4-3, dopo essere stato in vantaggio per 3-1.