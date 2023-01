Asd Tennis Tavolo Modica torna al tavolo con la Serie B2 nazionale, C2 e D1

Terminata la pausa natalizia – durante la quale si è registrata l’ottima prova della squadra dei veterani di Serie C Master, che l’8 gennaio ha ottenuto l’accesso al concentramento delle migliori squadre siciliane che si contenderanno i 2 posti disponibili per la promozione in Serie “B Master” nazionale – nel weekend di metà gennaio 2023, per gli atleti della società modicana, prende il via la seconda parte della stagione agonistica ’22/’23.

A scendere in campo per prima è la TTdonAlibrandiModica: sabato 14 gennaio – nella palestra della scuola Piano Gesù, a partire dalle ore 16.00, contro la ASD TT Himera G.Randazzo “Cascino”, nel primo incontro di ritorno del campionato di Serie B2 nazionale (Gir.I). E ci vorranno tutta la determinata concentrazione di Cristian Modica, la classe di Benny Moltisanti (nr. 10 nel ranking siciliano, all’ultima rilevazione del 31 dicembre scorso), ma anche l’esperienza e il ritorno in forma di Michele Blanco per provare a superare i talentuosi giovani della compagine di Termini Imerese.

Un successo contro Casà, Di Falco e Violante, per la squadra modicana è fondamentale: il team giallonero, alla luce delle sconfitte nelle ultime cinque gare, è sceso al penultimo posto, con 4 punti, proprio davanti all’Himera, ferma a 2 punti. Per la formazione modicana è quindi giunto il momento di invertire la rotta e tornare a fare punti. Perché la stagione ’22/’23 – quella dei 25 anni di fondazione – non è finita. Perché il bello dello sport è proprio questo: la possibilità di riscattarsi e migliorarsi, punto dopo punto, partita dopo partita: «A questo punto della stagione, al giro di boa del campionato», dice il presidente Modica, «ogni partita aumenta sensibilmente il proprio peso specifico. E poi, a dispetto della classifica, sia noi che l’Himera siamo due squadre tecniche, con giocatori in grado di fare ottime giocate: credo che daremo vita a una sfida di alto livello. D certo noi, anche grazie al supporto dei nostri sostenitori – che invito vivamente a venire in palestra, sabato pomeriggio – ce la giocheremo fino in fondo: è ora di tornare a vincere per risalire la china, per i nostri colori, per onorare al meglio la stagione dei 25 anni di fondazione della nostra ASD. Ovviamente, vincerà la squadra che ne avrà di più. In bocca al lupo a noi e ai nostri amici di Termini, con i quali condividiamo molti valori e un percorso simile nella trasmissione dei principi alla base del tennistavolo».

Ma il weekend di tennistavolo per i pongisti modicani continua oltre sabato: sempre in casa, a Modica Alta, domenica 15 gennaio, a partire dalle ore 10.00, scenderà in campo anche la squadra giallonera di Serie C2 regionale contro la ASD TT Vi.ga.ro Siracusa “B”. Di Rosa, Costabile, Di Martino e Covato – reduci da 4 vittorie consecutive – puntano a mantenere il secondo posto in classifica, per poter accedere play off di fine stagione.

Alla stessa ora, in un secondo tavolo della stessa palestra di Piano Gesù, giocherà anche il team di Serie D1: la squadra composta da Giunta, Gugliotta, Durante e Cafiso proverà a superare l’esperta e coriacea formazione dello Scicli Sport, per cercare i punti necessari ad allontanarsi dalla zona play-out.

Salva