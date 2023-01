M5S Ragusa. La via Tenente Ottaviano a Ibla nel totale degrado

La via Tenente Ottaviano, che sorge nel cuore di Ragusa Ibla, da qualche tempo fa i conti con la mancanza di qualsiasi attenzione dal punto di vista ambientale. Qualche cittadino incivile, che ha scambiato la strada per una sorta di orinatoio all’aperto, fa passeggiare lungo il sito i propri cani e, noncurante del corretto modus operandi necessario in questi casi, non raccoglie le deiezioni animali contribuendo a sporcare la zona. Infatti, il guano dei colombi e la presenza di muschio rende l’intera area un ricettacolo di sporcizia come testimoniato dalle denunce di alcuni conduttori di cani i quali, invece, regolarmente attrezzati con paletta, portando gli stessi a zampettare in zona, si sono visti i propri “pelosetti” contagiare dalle pulci.

“Una situazione anomala – sottolinea la consigliera comunale m5S Zaara Federico – a causa del persistere di queste condizioni sfavorevoli rispetto a cui sarebbe necessario un intervento efficace di sanificazione. Ci rivolgiamo, dunque, all’assessorato all’Ambiente, retto dal sindaco, con l’auspicio che il nostro appello possa essere raccolto in tempi brevi e che si proceda a dare risposte a tutti i residenti di quest’area della città antica. E’ necessario procedere al più presto per risolvere un problema che ci è stato segnalato da numerosi residenti”.

