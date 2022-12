Ecomuseo, Moltivolti, Arci Porco Rosso per festeggiare il 2023

Una line-up ricca e dalle suggestioni esotiche, un luogo iconico e rappresentativo di una precisa idea di città, tre associazioni che si spendono tutto l’anno per il riconoscimento dei diritti di base delle fasce di popolazioni più in difficoltà dei quartieri popolari di Palermo. Quello organizzato da Ecomuseo Mare Memoria Viva, Moltivolti e Arci Porco Rosso promette di essere “il capodanno dell’amore”, una notte di danze di fronte al mare.

La selezione musicale sarà affidata all’artista di fama internazionale Populous ( musica elettronica dai suoni eleganti, caldi ed esotici) e a musicisti e performer espressione del territorio tra cui NTNTN, il progetto musicale in cui campionamenti dal mondo della natura e dell’ambiente urbano si combinano a pulsazioni ritmiche ancestrali, e poi ancora Cosmic Soul e Vez che con la loro ricerca musicale sui suoni del mondo assicureranno un passaggio al nuovo anno su ritmi intensi e coinvolgenti.

“L’amore è una forza trasformativa – affermano gli organizzatori – e in questo capodanno vogliamo offrire alla città un’occasione per ballare, ridere, abbracciarci e reinventare la vita. Sono stati anni difficili di NO, di conflitti, divieti, opposizioni che vogliamo lasciarci alle spalle. Balleremo tutta la notte davanti al mare, un luogo che idealmente non ha confini, sarà un rito propiziatorio collettivo per augurarci un anno pieno di gioia, speranza e solidarietà.”

I biglietti sono acquistabili in prevendita presso Ecomuseo Mare Memoria, Moltivolti, Arci Porco Rosso, SkipLaComune, Altrove e Cre.Zi. Plus e sono disponibili on line su Eventbrite a questo link: https://www.eventbrite. com/e/biglietti-capodanno- 2023-lanno-dellamore- 485303725507

