Azione contro la fame: illuSTRAFUD Calendario STRAordinario

Non solo un calendario, ma un vero e proprio progetto artistico: illuSTRAFUD è la nuova scommessa di FUD Bottega Sicula che, in occasione del decimo anno di attività, vuole raccontare in modo diverso dal solito, ma coerente con la sua personalità, il suo legame con i prodotti e il territorio siciliano.

Dodici tavole illustrate, realizzate da alcuni dei più interessanti illustratori del panorama nazionale come Ale Giorgini, Mauro Gatti, Francesco Poroli e Antonio Sortino, ma anche Marco “Goran” Romano, Elisa Seitzinger, Elisa Macellari, Damiano Stingone, Daniele Morganti, Betti Greco, Giuliano Cangiano e Cinzia Zenocchini che hanno interpretato, ognuno col suo stile, dodici dei panini più amati di FUD.

Il calendario ha una tiratura limitata ed è realizzato in modo da poter separare ogni illustrazione e ottenere dodici singole stampe da incorniciare. L’acquisto sostiene il progetto “Ristoranti contro la fame”, la campagna benefica promossa da ‘Azione contro la fame’ che coinvolge ristoranti, chef e amanti del cibo, per aiutare attraverso un gesto semplice e concreto famiglie che vivono in povertà in Italia.

Le illustrazioni sono acquistabili anche in versione cartolina, racchiuse in un cofanetto a tiratura limitata, nello shop online di FUD e nei locali di Catania, Palermo e Milano.

Salva