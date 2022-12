Pozzallo. Aggiudicati i lavori di restauro della Torre Cabrera

Sono stati aggiudicati definitivamente i lavori di “restauro e valorizzazione per la piena fruizione del complesso demaniale della Torre Cabrera a Pozzallo.

L’Impresa che dovrà eseguire i lavori è l’AEMME S.r.l. di Favara (Ag) che ha presentato un’offerta al ribasso del 32,9325%.

Fra un mese sarà firmato il contratto e il cantiere aprirà entro la prossima primavera. Il progetto di completamento prevede: la fruizione completa dell’importante struttura a due piani fino alla terrazza e avrà una destinazione espositiva (pavimentazione, infissi, finiture, parapetti, ecc..). Sarà demolito l’edificio commerciale moderno che è stato sede di un ex supermercato e sarà sostituito da nuovi locali con destinazione di servizi pubblici, ambienti tecnici, biglietteria e bookshop, saranno pavimentate le corti esterne del complesso demaniale e inoltre sarà eseguita anche la pavimentazione del primo e secondo piano.

I lavori di restauro sono stati resi possibili con fondi regionali delle PO FESR Sicilia 2014-2020 per un importo complessivo di 4.292.748,31 €.

La Torre Cabrera è il simbolo della città di Pozzallo ed è monumento nazionale. Inoltre è stato ottenuto in data 5/4/2022 un altro finanziamento di € 89.096,40 per l’illuminazione artistica dell’importante monumento.

Il Sindaco Roberto Ammatuna: “dopo aver inaugurato ufficialmente l’apertura parziale della Torre Cabrera nel 1998, sarà un grande privilegio consegnarla alla città completamente restaurata”.

