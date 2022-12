Modica. Presentato il calendario Anffas 2023

Se prendi da una comunità, devi essere pronto a restituire quando la comunità ne ha bisogno.

Restituire alla comunità una parte di quello che la comunità ti ha dato e ti da’ è la filosofia che ispira il Gruppo Zacco e Luigi Zacco, il suo fondatore, espressione di un modo etico e responsabile di fare impresa.

Gruppo Zacco è con ANFFAS per sostenere il loro impegno a garantire alle persone con disabilità e alle loro famiglie la migliore qualità di vita possibile !

E’ stato presentato il calendario ANFFAS 2023, un progetto finalizzato alla raccolta di fondi per l’acquisto di un nuovo automezzo destinato al trasporto delle persone assistite da ANFFAS. I volti sono quelli dei ragazzi con disabilità che sono stati oggetto di uno shooting all’interno del Teatro Garibaldi al quale va il nostro ringraziamento per averci messo a disposizione questa splendida “location”. Le citazioni vogliono raccontare le emozioni , le sensazioni e gli aneddoti di coloro che hanno dovuto imparare a convivere con il fatto di essere “diversi” ! La domanda da porsi è : diversi da chi ?

SPOT FUTURE è una iniziativa del Gruppo Zacco che propone un modo di donare che vuole moltiplicare l’impatto sociale del proprio gesto di generosità sostenendo la cultura, la salute, l’inclusione sociale, l’istruzione, l’innovazione sociale e lo sport.

