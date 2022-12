Il Santa Croce Calcio chiude bene l’anno vincendo sull’Acicatena

La vittoria contro l’Acicatena è stata un vero toccasana per il Cigno che ha chiuso nel migliore dei modi il 2022. Tre punti importanti e fondamentali che danno ossigeno e alzano il morale della squadra di Lucenti, dopo le due sconfitte consecutive contro il Mazzarrone e la Nuova Igea Virtus. Il valore di questa vittoria è altissimo e avvalorato dal fatto che i tre punti sono stati conquistati a discapito di una diretta concorrente alla salvezza che rimane in fondo alla classifica a debita distanza dai biancazzurri. Molteplici le note positive uscite dal confronto di sabato pomeriggio, in primis il buon impatto dei nuovi giocatori che hanno fatto il loro esordio in maglia biancoazzurra. Il difensore Salvatore Mancuso ha dato sicurezza al reparto arretrato e, soprattutto, il giovane portoghese Nunes Correia che ha “spaccato” la gara, cambiando l’inerzia dell’incontro con un goal di rara bellezza. Altra nota positiva da evidenziare è stata certamente il ritorno di quel gioco spumeggiante visto ad inizio stagione che sembrava essersi perso. Questo grazie, anche, al ritrovato spirito di gruppo che è stato il fattore vincente della gara. Adesso il campionato si fermerà per tre settimane e Lucenti avrà modo di amalgamare il gruppo, integrando i nuovi arrivati.

Di seguito il commento di mister Gaetano Lucenti.

“Abbiamo giocato contro una squadra ostica, con il morale alto e che era venuta a Santa Croce per conquistare punti. Non è stato facile imporsi e, infatti, abbiamo dovuto lottare e soffrire dentro al campo, ma alla fine i sacrifici hanno pagato i nostri sforzi e sono stati la chiave della partita. Siamo stati bravi a sopperire ad alcune situazioni e siamo riusciti a rispondere adeguatamente alla pressione dell’Acicatena. Ancora una volta anche in questa gara abbiamo sprecato delle occasioni nitide per fare gol e per chiudere la partita e abbiamo dovuto aspettare l’ingresso in campo di Nunes Correia che ha avuto un impatto immediato alla gara e con la sua rete ci ha spianato la strada verso la vittoria. Al di là di tutto sono soddisfatto della prestazione dei ragazzi e ho rivisto nuovamente il gruppo unito e coeso, fattore che è alla base del nostro percorso. Adesso il campionato si fermerà per tre settimane, ma noi continueremo ad allenarci costantemente in modo da poter integrare i nuovi giocatori e poterci preparare al meglio per la prima giornata del girone di ritorno, il 7 gennaio, quando affronteremo in casa il Real Siracusa Belvedere”.

