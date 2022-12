FP Cgil. Su ente chiaramontano assenza di relazioni sindacali

La FP CGIL esprime dissenso rispetto alle diffuse criticità del Sistema delle relazioni Sindacali nel Comune di Chiaramonte Gulfi, a riprova di quanto asserito, tra l’altro, il mancato riscontro alla preoccupazione in ordine all’assenza di notizie, riguardanti il ristoro economico verso il Personale dipendente dell’Ente, che vantava diversi crediti correlati all’applicazione dei vari istituti contrattuali e che malgrado avesse reclamato le informazioni del caso, non aveva ricevuto alcuna risposta, né tanto meno cenni di prospettiva.

“Si ritiene inappropriato oltre che inopportuno l’atteggiamento dell’Amministrazione, commenta Nunzio Fernandez, segretario generale della FP CGIL di Ragusa, rispetto al normale andamento delle relazioni sindacali, in atto inesistenti, ciò si evince palesemente dall’assenza di qualsivoglia riscontro alle sollecitazioni sindacali, sia formali che informali, ma anche dall’assenza di una corretta e dovuta “informazione”, di norma destinate ai sindacati, quale giusto sostentamento alle attività sindacali, prova ne è, che dall’insediamento dell’esecutivo a tutt’oggi, non registriamo alcuna comunicazione da parte dell’Ente all’indirizzo di posta elettronica della FP-CGIL o forse il Sindaco pensa che dialogare con qualche sigla, assolva al dovere istituzionale verso tutte le Organizzazioni Sindacali.”

Ancora oggi si è costretti a reiterare le precedenti richieste riguardanti:

Performance del 2020-2021, l’applicazione dell’Istituto della P.E.O., malgrado fossero già previstele risorse sul Fondo per una nuova selezione dedicata al restante 50 %, rimasto escluso dalla prima selezione, mancano altresì all’appello il pagamento dello straordinario del 2022, il pagamento degli istituti del CCNL del 2021 e del 2022 (turnazione, reperibilità, indennità per condizioni di lavoro, specifiche responsabilità, indennità di funzione etc), al 13 dicembre c.a., non è stato ancora ripartito il Fondo del 2022, risulta impagato un progetto per prestazioni erogate nel 2021 presso l’asilo nido comunale, ferma a dicembre l’erogazione dei buoni pasto.

