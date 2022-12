Percettori del RdC a supporto della polizia locale di Modica?

Il Comune di Modica sta provvedendo ad assegnare ai percettori del reddito di cittadinanza delle attività socialmente utili.

Ritenuta la grave carenza di personale della locale Polizia Municipale, il consigliere comunale Giovanni Spadaro, chiede se nei progetti di attività lavorative per i percettori del Reddito di Cittadinanza sia compreso anche quello di adibire parte di questi in attività di ausiliari della sosta sì da sopperire in qualche modo alle dette carenze di organico.

“Ciò – dice l’esponente dei Democratici – conformemente a un progetto che pare sia già stato avanzato dal Comando della Polizia Municipale.

