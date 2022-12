Il nuovo consiglio direttivo Ebt Ragusa pianifica strategie 2023

Il nuovo presidente dell’Ente bilaterale del terziario di Ragusa, Giuseppe Giannone, guarda avanti. Soprattutto guarda a un 2023 che si annuncia pieno zeppo di sfide complesse e, in questo senso, l’Ebt sta cercando di pianificare con attenzione le strategie da attuare. “Confcommercio Ragusa che assieme a Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil formano l’asse entro cui l’ente bilaterale è chiamato a muoversi – sottolinea Giannone – hanno ben chiari quali sono i primi passi che occorrerà muovere. Abbiamo già approvato il bilancio previsionale del 2023 e ci siamo confrontati sulle azioni portate avanti negli anni passati, a cominciare dal sostegno erogato a vantaggio dei lavoratori nel difficile periodo della pandemia. Ora, le emergenze sono altre e sono legate a un costo del lavoro sempre più complicato da gestire. Per cui, l’Ebt Ragusa sta valutando in che modo definire applicazioni sostenibili che consentano di venire incontro alle esigenze delle imprese e del personale del comparto. Mi fa piacere che, tra tutti i componenti del consiglio direttivo, ci sia voglia di confronto su queste tematiche che possono diventare la cartina di tornasole di un modus operandi completamente nuovo. Guardiamo ai risultati positivi che sono stati raggiunti in passato. Ma vogliamo fare sempre di più e meglio per continuare a crescere”.

