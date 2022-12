Rapporti Sicilia-Malta. Due giorni di iniziative a Pozzallo

Tutto pronto per la due giorni dove la città di Pozzallo sarà promotrice di un’importante iniziativa in cui, non solo si punterà l’attenzione sul territorio siciliano, ma si rilanceranno i rapporti culturali, turistici e commerciali tra la Sicilia e Malta.

Il 12 dicembre, presso il Teatro Giardino di Pozzallo, si proietterà un documentario “ Pozzallo, la terrazza sul Mediterraneo” prodotto e realizzato dalla Ialmo.

Il 13 dicembre, presso il Porto di Pozzallo, all’interno della stazione passeggeri in collaborazione con il Libero Consorzio Provinciale, La Confcommercio Sicilia e la Ialmo si terrà un momento di confronto con partner istituzionali e commerciali locali, regionali e maltesi dove verranno approfonditi e potenziati i rapporti transfrontalieri Sicilia-Malta. Turismo, commercio, cultura, impresa sono gli ingredienti posti a base di questo momento di confronto.

“Il 2023 sarà un anno importante – dichiara il sindaco Roberto Ammatuna – dove intendiamo sviluppare e potenziare il legame con l’isola di Malta. Tante le iniziative in programma con scambi tra le realtà maltesi e le nostre realtà locali nell’ambito dell’istruzione ma anche in quello sportivo, turistico e culturale. Pozzallo è al centro di questo progetto e attraverso questa due giorni intendiamo potenziare e promuovere le potenzialità del nostro territorio e dei nostri talenti. Questo è il nostro obiettivo”.

Madrina dell’importante iniziativa sarà l’attrice Maria Grazia Cucinotta.

