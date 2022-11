“Una giustizia alta e altra”. A Modica evento alla Domus

“Una giustizia alta e altra”. E’ questo il tema dell’appuntamento che si terrà venerdì 2 dicembre alla Domus Sancti Petri, alle 17.30.

L’evento non mira, come potrebbe a prima vista apparire, alla promozione di un testo, va ben oltre. I relatori semplicemente si appoggiano al metodo esposto nel libro con l’obiettivo di fare divulgazione culturale e formazione civica attorno al tema del conflitto e del ruolo della pratica giudiziaria come oggi la viviamo.

Si parlerà del conflitto e della risoluzione dello stesso attraverso una mediazione guidata tra le parti, una pratica per giungere ad una giustizia più “alta” (di migliore qualità perché più umana, capace di accogliere ragioni e sentimenti, capace di guardare vissuti e quindi prossima, tagliata su misura agli individui).

La “mediazione guidata” vede il coinvolgimento attivo dei configgenti che, attraverso l’ascolto reciproco delle loro ragioni potranno smussare rigidità di posizione, esprimere sentimenti, comunicare ragioni, e, vivere la sentenza non come un enigma che arriva dall’alto, guidato solamente dalla norma, ma come un processo meditato che, dopo attenta valutazione degli elementi espresse dalle persone coinvolte giunge a saggia conclusione.

