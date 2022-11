Stati Uniti. Uccide tre suoi coetanei nel campus universitario

Uno studente identificato come l’ assassino, tuttora latitante, ha sparato uccidendo tre suoi coetanei e altri due sono rimasti feriti in una sparatoria nel campus dell’Università della Virginia (UVA) domenica notte, ha riferito il presidente del centro universitario, Jim Ryan. Agli studenti e ai docenti è stato consigliato di rimanere chiusi nelle rispettive stanze, mentre il centro statale delle emergenze dello Stato della Virginia, supportato da un elicottero, ha indicato che si sta cercando di individuare lo studente assassino che risulta ancora amato e estremamente pericoloso. La sparatoria è avvenuta nell’area di Culbreth Road a Charlottesville intorno alle 22,30. Le circostanze esatte della sparatoria rimangono tuttora poco chiare. La polizia ha detto che stanno cercando una persona di nome Christopher Darnell Jones Jr. invitando la popolazione, se avvistato, a segnalare l’individuo chiamando il numero nazionale d’emergenza. In un comunicato agli studenti, il presidente dell’università Jim Ryan ha detto di avere “il cuore spezzato nel riferire” che le tre persone rimaste uccise nella sparatoria e per altre due rimaste ferite. Nel comunicato il presidente ha confermato che Jones è un studente UVA. Dopo la tragedia, il governatore Glenn Youngkin ha dichiarato che lui e sua moglie stanno pregando per la comunità del campus universitario. La sparatoria nel campus di Charlottesville è una delle quasi 600 sparatorie registrate negli Stati Uniti quest’anno, secondo il Gun Violence Archive, che definisce una sparatoria di massa quella in cui vengono uccise almeno quattro persone, escluso l’autore del crimine.

