Vittoria. Dopo 17 anni, che fine ha fatto Salvatore Giannone?

Non si fermano le ricerche di Salvatore Giannone, l’uomo scomparso a Vittoria, a 31 anni, la sera del 10 novembre del 2005. Anche la trasmissione “Chi l’ha visto?” è tornata a parlare dell’agricoltore ragusano.

Sono passati 17 anni e la sua scomparsa resta ancora un mistero. Giannone, viveva con uno dei due figli a casa dei suoi genitori a Vittoria, in provincia di Ragusa. La sera del 10 novembre 2005, verso le 22, un amico suonò alla porta di casa. Il padre disse che stava dormendo, ma l’uomo si alzò dal letto dicendo di aspettarlo. Così si vestì e uscì.

Rientrò intorno alle 22,30. La sorella di Salvatore senti il fratello uscire dall’auto dell’amico e parlare al telefono. “Ti devo parlare. Sto arrivando”, disse. Così Giannone invece di rientrare in casa salì a bordo della propria auto, una Fiat Punto grigia, e si allontanò di corsa. Di lui non si è saputo più nulla. Neppure una segnalazione. Tranne il ritrovamento della sua auto un anno dopo a Comiso.

Salvatore Giannone, agricoltore di 31 anni nel 2005, alto 1,60 metri, viveva a Vittoria. Occhi e capelli castani, portava gli occhiali. L’uomo era separato e padre di due figli.

