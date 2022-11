Nel Sud-Est Sicilia fino a domani l’allerta gialla .

Diramato l’avviso regionale di Protezione Civile n. 22315 per l’ 11 e 12 novembre (da stasera a domani) relativo il rischio meteo, idrogeologico ed idraulico. Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile consiglia quindi di prestare particolare attenzione ai deflussi nelle aree urbane, ai luoghi seminterrati, ai piani terra, ai garage, alle cantine ed un all’aperto in aree e strade con forte pendenza e in generale in tutte le zone più basse rispetto al territorio circostante ad alto rischio di allagamenti.

