Fiamme in un negozio di Corso Umberto a Modica

Incendio in un negozio di Corso Umberto a Modica. Le fiamme sarebbero generate in un’attività che si trova in quella che viene chiamata “La galleria”. Sul posto sono al lavoro tre squadre dei vigili del fuoco. Un anziano 90enne, residente nel palazzo dove si trova il negozio, è rimasto intossicato dal fumo ed è stato trasferito in ambulanza al pronto soccorso. Dalle prime notizie pare che l’incendio sia scaturito da una candela rimasta accesa.

Tutti i residenti del palazzo sono stati invitati a rimanere tutti dentro, bloccato anche l’ascensore che confina una delle pareti attigue all’attività. In corso sopralluoghi dei tecnici, il locale è andato totalmente distrutto.

La piccola fiammella rimasta accesa nel laboratorio di C.B., artigiana modicana, ha investito borse di plastica, carte e quant’altro. Non ci sono danni a persone.

