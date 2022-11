Calcio. Il Santa Croce affronta il Comiso nel primo derby stagionale

Si gioca domenica pomeriggio il sentissimo derby contro il Città di Comiso, al quale il Santa Croce calcio renderà visita per la decima giornata del campionato di Eccellenza. La squadra di Lucenti, dopo il pareggio interno contro la Leonzio, è alla ricerca di un exploit esterno che le possa dare una svolta al campionato dei biancazzurri e a conquistare posizioni più tranquille in classifica. La squadra del Cigno si presenta all’appuntamento con diversi acciaccati, primo su tutti capitan Salvo Ravalli che con molta probabilità sarà ancora out. Lucenti invece recupera Billy Sene Pape che ritorna dopo il turno di squalifica, ma perde Alessandro Restivo che con l’espulsione rimediata sette giorni fa, dovrà stare ai box per un turno. La gara si prospetta bella e avvincente, con entrambe le formazioni che lotteranno per cercare il risultato pieno e fornire un adeguato spettacolo ai tanti appassionati che seguiranno l’evento.

Di seguito l’analisi del team manager Salvo Fazio

” Sarà una gara da tripla, dove ognuno delle due squadre lotterà mettendo in campo ogni energia che ha in corpo. Entrambi gli allenatori caricheranno i propri giocatori a dare il massimo, sempre, entro i crismi del sano agonismo e della sportività. Comiso e Santa Croce, finalmente si rincontrano ufficialmente dopo diversi anni e come è accaduto nelle precedenti occasioni, sono sicuro che offriranno un degno spettacolo ai tanti appassionati delle due squadre che seguiranno l’incontro. Noi arriviamo a questa gara, dopo il rocambolesco pareggio interno contro la Leonzio e abbiamo voglia di dimostrare tutto il nostro valore. Dall’altra sponda ci sarà un Comiso rinvigorito dal cambio dell’allenatore che non vorrà concedere nulla davanti ai propri tifosi e che lotterà allo spasimo per conquistare l’intera posta in palio. Insomma, i presupposti per un gara di livello ci sono tutti, al campo l’ardua sentenza”.

La gara si giocherà allo stadio “Peppe Borgese” di Comiso e avrà inizio alle ore 15.00. a dirigere la gara sarà il signor Christian Ferruzzi della sezione arbitrale di Albano Laziale che sarà assistito dai signori Calabrese e Sebastianella della sezione arbitrale di Messina.

