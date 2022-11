Regali di natale: 5 profumi da uomo da prendere in considerazione

Grande classico di Natale, il profumo da uomo è un regalo sempre gradito anche se molto personale. Per quanto la scelta possa sembrare assai delicata, non è del tutto impossibile: basta optare per fragranze versatili, ideali per qualsiasi occasione, orientandosi su composizioni olfattive che richiamano il vetiver, la lavanda, il cardamomo e la famiglia di legni e muschi, essenze molto apprezzate dal pubblico maschile. Quale scegliere quindi? Ecco 5 profumi da uomo da mettere sotto l’albero per sorprendere il partner o il papà.

Acqua di Giò di Armani

Fragranza iconica, Acqua di Giò è un vero e proprio inno alla vita. Il profumo, pensato per l’uomo moderno, energico, libero, amante dei piaceri della vita e sicuro di sè, vanta un’essenza ricca di agrumi mediterranei uniti alla dolcezza floreale del gelsomino e alle note rinfrescanti e rinvigorenti del mare. Giorgio Armani profumo è ispirato alle coste misteriose e rocciose dell’isola di Pantelleria. Autentico e naturale, rappresenta la virilità maschile nella sua massima espressione.

One Million di Paco Rabanne

Perfetto come regalo sotto l’albero, One Million di Paco Rabanne è unico, intenso e audace. Il flacone, raffigurante un inconfondibile lingotto d’oro, racchiude una fragranza che mescola in maniera sapiente aromi legnosi e speziati con leggere note floreali di cui si percepiscono chiari sentori di patchouli e rosa. Il profumo (disponibile anche nella versione Eau de Toilette) è ideale per l’uomo eccessivo, insolente che ama sentirsi uno su un milione, ambiguo ed elegante.

Eros Flame di Versace

Aromatico, legnoso e ricco di contrasti, Eros Flame di Versace è un inno alla passione e alla sensualità maschile. La fragranza è un tripudio di aromi agrumati che si fondono con le note legnose e di rosmarino per poi lasciare spazio a un fondo caratterizzato da muschio di quercia, patchouli, legno di sandalo e fave di tonka. Un profumo perfetto da regalare a un uomo passionale, forte e che si fida delle proprie emozioni.

The Scent Absolute di Hugo Boss

Dalla fragranza orientale e speziata, The Scent Absolute di Hugo Boss è un profumo sensuale, intenso, passionale, fatto apposta per chi ama sedurre. Magnetico e attraente, è la versione più ricca e intensa di BOSS The Scent. Le note di testa mettono fin da subito in evidenza lo zenzero piccante, seguito dalla dolce maninka, per poi lasciare spazio a un fondo fumoso di vetiver, dagli effetti quasi afrodisiaci.

Cool Water di Davidoff

Fresco e aromatico, il profumo Cool Water di Davidoff è stato concepito per l’uomo moderno, attivo, spontaneo e che ama la vita in tutti i suoi aspetti. Perfetto per un uso quotidiano e per qualsiasi circostanza, sorprende per le iniziali note d’acqua, seguite poi dalla freschezza della menta, del rosmarino, della lavanda e dei semi di coriandolo leggermente pungenti. Il cuore si manifesta con sentori floreali e speziati che lasciano poi spazio ad accordi legnosi, sensuali, rendendo il profumo indimenticabile e accattivante al punto giusto.

