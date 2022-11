Vittoria. Questura di Ragusa e Centro Antiviolenza “Donne a Sud”

La Questura di Ragusa in collaborazione con il Centro Antiviolenza “Donne a Sud” di Vittoria, ha organizzato presso il Centro Direzionale Zona Artigianale “Sac. Giovanni Rollo” di Ragusa, una conferenza dal tema “Liberi di Scegliere” dedicata alle tematiche minorili, nell’ambito delle giornate di aggiornamento professionale previste dall’Accordo Nazionale Quadro, per il personale della Polizia di Stato e delle giornate di formazione per gli avvocati e gli assistenti sociali dei rispettivi Ordini della Provincia di Ragusa.

Per l’importanza e l’attualità degli argomenti professionali trattati, alla conferenza hanno partecipato un nutrito numero di poliziotti, di militari dell’Arma dei Carabinieri e di Vigili Urbani. Ha visto altresì la partecipazione di una rappresentanza degli Avvocati del foro di Ragusa, degli Assistenti Sociali iscritti all’Albo di questa provincia, nonché la presenza di studenti di Scuole Medie Superiori della provincia, d’intesa con la direzione dell’Ufficio Provinciale Scolastico.

Dopo l’introduzione del Questore di Ragusa, Pinuccia Albertina Agnello, si è entrati nel vivo del convegno con le relazioni di qualificati relatori, tra cui il Presidente del Tribunale per i Minorenni di Catania Roberto Di Bella, che ha presentato il suo libro “Liberi di Scegliere”, basato sulla sua esperienza professionale con i giovani in Calabria e da cui è stato tratto l’omonimo film televisivo; il GIP del Tribunale di Ragusa Andrea Reale, che ha trattato l’argomento relativo alla nuova prospettiva sanzionatoria davanti al Giuduce Ordinario; nonché la Psicoterapeuta Vania Blanco, che ha parlato di donne controcorrente che per amore dei figli è più forte hanno rotto con le proprie origini, pur di dare un futuro alla loro vita.

Presenti il Prefetto di Ragusa Giuseppe Ranieri, il Sindaco di Ragusa Giuseppe Cassì, il Procuratore della Repubblica di Ragusa Fabio D’Anna, il Direttore della Scuola per Assistenti Sociali “F.S. D’Alcontres” Gian Piero Saladino, ed il Presidente COA Ragusa Emanuela Tumino, i quali hanno voluto portare il loro saluto istituzionale. Ha moderato Antonella Galuppi, Giornalista ed esperta in criminologia.

