Vittoria. La Polizia di Stato arresta uno spacciatore.

Nell’ambito di mirati servizi finalizzati al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti a Vittoria, in Piazza Daniele Manin, i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria hanno tratto in arresto un 53enne marocchino ma residente a Ragusa (con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, in materia di armi e per stupefacenti), per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, transitando presso Piazza Manin, l’attenzione degli agenti veniva attirata da uno scambio anomalo tra due soggetti che faceva sospettare per una verosimile cessione di sostanza stupefacente, pertanto, i due venivano prontamente bloccati e identificati dal personale operante.

In considerazione dello stato di insofferenza al controllo di uno dei due soggetti, si procedeva ad effettuare una perquisizione personale che dava esito positivo. Venivano rinvenute diverse stecchette di sostanza stupefacente del tipo hashish del peso complessivo di grammi 8 e la somma di euro 20 in banconote di vario taglio. Il secondo soggetto, invece, veniva trovato in possesso di 0,38 grammi di hashish, che aveva ricevuto poco prima dal 53enne dietro il pagamento della somma di 5 euro.

In considerazione di quanto rinvenuto, lo stesso veniva condotto presso gli Uffici del Commissariato, ed espletate le formalità di rito, veniva condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria.

