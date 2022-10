Calcio, serie D. Il Ragusa impatta (2-2) in casa con l’Acireale

Ragusa- Acireale : 2-2

Marcatori: 24’ Randis, 42’ Arquin, 54′ De Souza, 82′ Cess

Ragusa: Busa, Falla, Pertosa, Strumbo, Napoli (55′ Vitelli), Cacciola, Valenca, Cess Meola, Catalano(58′ Varela), Randis. All. Raciti

Acireale: Giappone, Maniscalco, Russo, Virgillito, Guarino; Bucolo, De Souza (89’ Rotella), Palermo( 61′ Mollica), Limonelli (87′ Fratantonio), Arquin (91′ Carrozza) Carbonaro (86′ Di Stefano). All. Costantino

Arbitro: Riahi di Bergamo

Non arriva la vittoria, attesa, del Ragusa dopo le due sconfitte. L’Acireale, infatti, porta via un punto dall’Aldo Campo Gli acesi hanno saputo reagire al vantaggio degli uomini di Raciti e riuscire nell’intendo della vigilia. Il Ragusa al 4’ sfiora il palo con un colpo di testa di Pertosa. Il gol che sblocca il risultato arriva dal “solito” Randis con Cess che affonda e mette in mezzo per Meola il cui tiro a botta sicura è rimpallato, palla sulla sinistra e Randis con una mezza rovesciata porta in vantaggio il Ragusa. Al 28’ si vedono i granata con punizione di Bucolo in area e palla vangante che Busà per ben due volte respinge da terra. L’Acireale trova il gol su una palla alta sulla quale Pertosa è in vantaggio ma non sa gestire. Arquin di forza la conquista e batte Busà con un pallonetto. Nella ripresa più Acireale che Ragusa. Il gol arriva al 9’ con De Souza che al limite dell’area vince due rimpalli e tira secco nel sette. Busà nulla può. Al 18’ Carbonaro ha la palla del 3-1 ma manda fuori da ottima posizione. Varela fa valere la sua stazza al 22’, si gira ma trova Giappone che si distende e salva. Al 37’ Cess prende palla a centrocampo e si lancia sulla destra, salta un paio di difensori in velocità ed appena in area lascia partire un fendente che muore nell’angolo. E’ il pari con cui si chiude la gara.

RISULTATI 9^ giornata di andata

Trapani-Sancataldese: 0-1

Locri-Castrovillari: 4-0

S.Maria Cilento-Real Aversa: rinviata

Ragusa-Acireale: 2-2

S.Luca-Lamezia: 1-0

Mariglianese-Paternò: 1-3

Vibonese-Cittanova:2-1

Catania-S.Agata: 3-2

Licata-Canicattì: 0-1

La classifica:

Catania 27

Lamezia 19

Vibonese 16

Aversa 15*

Locri 15

Ragusa 14

Trapani 12

Canicattì 12

S.Agata 12

Castrovillari 11

Licata 11

S.Maria Cilento 11*

S.Luca 10

Paternò 10

Acireale 10

Sancataldese 7

Cittanova 4

Mariglianese 3

*una partita in meno