Ordine pubblico a Vittoria, Pelligra: “Scelte decise e decisive”

“Il momento poco felice, sul fronte dell’ordine pubblico, che la città di Vittoria sta attraversando, impone una serie di riflessioni. Sono essenziali scelte decise e decisive. C’è una grande scommessa da portare in essere per il futuro. La comunità ipparina ha bisogno di crescere e di accrescere la propria capacità economica. Ma se non c’è sicurezza, se non c’è tranquillità, tutto questo non può accadere”. E’ la riflessione a voce alta che arriva dal segretario cittadino del Mpsi, Biagio Pelligra, che è anche consigliere comunale.

“Con il nostro gruppo – dice Pelligra – abbiamo condiviso la necessità di sollecitare risposte su questo fronte. Abbiamo preso atto della riunione straordinaria di Giunta, sabato scorso, dopo i fatti serali di piazza del Popolo e dopo tanti altri episodi limite, così come delle contromisure individuate dall’esecutivo guidato dal sindaco Aiello. Speriamo che siano sufficienti. Per noi, lo diciamo, è essenziale coinvolgere il più possibile, lungo questo itinerario di salvaguardia della serenità e della tranquillità cittadina, tutte le forze dell’ordine. Perché non riproporre il protocollo sulla sicurezza che, anni fa, era stato sottoscritto al teatro comunale? Oggi sono cambiati gli attori, è cambiata la scena e proprio per questo si imporrebbe la necessità di guardare avanti con rinnovata fiducia, non solo a parole ma anche sulla carta, nei confronti di chi ogni giorno si sacrifica sul fronte della sicurezza e per questo va elogiato”.

“Dobbiamo, tutti assieme – aggiunge Pelligra – compiere un salto di qualità affinché gli episodi che turbano il vivere civile diminuiscano sempre di più sino ad essere annullati. E’ anche un fatto di cultura e, in questo senso, la rete educativa della nostra città assume un ruolo di primo piano. Altro elemento importante da valutare è quello di impiegare l’esercito a compiti di ordine pubblico così com’è previsto dall’articolo 89 del Codice dell’ordinamento militare garantendo, per esempio, il presidio dei siti più sensibili di Vittoria. Per il resto, se non ci si muove per tempo, si rischia di precipitare ulteriormente nel degrado”.

