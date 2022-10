Lavoro agile, termine comunicazioni differito al 1° dicembre

L’Ente bilaterale del terziario di Ragusa comunica alle imprese e ai lavoratori dell’area iblea che il ministero del Lavoro, con comunicato del 25 ottobre scorso, ha reso noto che il termine per le comunicazioni di lavoro agile, precedentemente fissato al 1° novembre, si intende differito al 1° dicembre 2022. L’articolo 23, comma 1, della Legge n. 81/2017, (come modificato dall’articolo 41 bis del D.L. n. 73/2022, convertito con modificazioni in Legge n. 122/2022) stabilisce che dal 1° settembre 2022, il datore di lavoro comunica in via telematica al ministero del Lavoro i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, secondo le modalità definite dal D.M. n. 149/2022.

“In fase di prima applicazione delle nuove modalità – spiegano dal Consiglio direttivo Ebt Ragusa – il termine, entro cui i datori di lavoro dovevano effettuare le comunicazioni di lavoro agile, era stato prorogato al 1° novembre 2022 al fine di permettere l’adeguamento dei sistemi informatici dei datori di lavoro relativamente all’utilizzo dei servizi Rest di invio delle comunicazioni, modalità alternativa all’uso dell’applicativo web. Per richieste di supporto relative all’attivazione della modalità massiva Rest, i datori di lavoro dovranno inviare una richiesta di contatto tramite un form disponibile nell’Urp online del ministero del Lavoro”.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici dell’Ebt Ragusa in via Roma 212 al numero telefonico 0932.622522 oppure consultare il sito internet www.ebiteragusa.com.

